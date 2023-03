Polizei Foto: dpa-Zentralbild up-down up-down Ermittlungen Streit in Bar: 35-Jähriger in Hamburg-Hammerbrook getötet Von dpa | 26.03.2023, 13:33 Uhr

In Hamburg-Hammerbrook ist ein 35-jähriger Mann durch mehrere Messerstiche tödlich verletzt worden. Laut Polizeiangaben starb der Mann nach einem Streit in einer Shisha-Bar am frühen Sonntagmorgen. Als die Beamten vor Ort eintrafen, war der 35-Jährige nicht mehr ansprechbar. Mehrere Zeugen hatten der Polizei den Angaben zufolge zuvor eine körperliche Auseinandersetzung nach einer privaten Feier in der Bar gemeldet. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen vor Ort sei der Mann später in einem Krankenhaus gestorben. Zu einem möglichen Tatverdächtigen machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Ermittlungen zu der Tat dauern an.