Mitarbeiter der Hamburg Port Authority HP beim Warnstreik am Donnerstag. Foto: Citynewstv Forderungen von Verdi Hamburg: Warnstreiks im öffentlichen Dienst – Fähren stehen still Von dpa | 16.02.2023, 09:49 Uhr

Wer am Donnerstag in Hamburg Rat und Unterstützung vom Jobcenter oder der Verbraucherzentrale braucht oder mit den Fähren auf der Elbe fahren will, sollte Geduld mitbringen oder umplanen. Wegen eines Warnstreiks haben viele Beschäftigte im öffentlichen Dienst eine Pause eingelegt.