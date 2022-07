ARCHIV - Eine Passagiermaschine der Lufthansa steht auf dem Vorfeld des Frankfurter Flughafens. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild FOTO: BORIS ROESSLER up-down up-down Luftverkehr Streik beim Lufthansa-Bodenpersonal: Hamburg wenig betroffen Von dpa | 26.07.2022, 18:27 Uhr

Der Verdi-Warnstreik des Lufthansa-Bodenpersonals am Mittwoch hat in Hamburg zur Absage von 18 Abflügen geführt. Die Lufthansa strich 11 Flüge nach Frankfurt sowie 7 Flüge nach München, wie aus der Online-Abflugübersicht des Flughafens hervorgeht. Demnach wurde die gleiche Anzahl an Flügen von den beiden Lufthansa-Drehkreuzen nach Hamburg gestrichen (Stand 17.30 Uhr).