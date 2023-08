Arbeitskampf im Hamburger Zoo Streik bei Hagenbeck steht bevor – aber wer versorgt die Tiere? Von Markus Lorenz | 23.08.2023, 17:47 Uhr Wer kümmert sich um sie, wenn gestreikt wird? Eisbärenmutter Victoria mit dem gerade getauften Baby Anouk im Eismeer-Gehege von Hagenbeck.. Foto: Georg Wendt up-down up-down

Erstmals in der fast 120-jährigen Geschichte des Tierparks wollen Mitarbeiter unbefristet in den Ausstand treten. Was das für die gut 4000 Tiere bedeutet, ist umstritten.