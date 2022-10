Ein ICE blieb Höhe Eidelstedt stehen und konnte nicht mehr weiterfahren. Foto: TVNewsKontor up-down up-down Oberleitungsschäden bei Eidelstedt Strecke von Hamburg nach Sylt: Zugausfälle und Verspätungen bei der Bahn Von TVNewsKontor, Caroline Warmuth | 22.10.2022, 13:07 Uhr | Update vor 26 Min.

Auch am Mittag blieb der Regionalverkehr weiter eingeschränkt. Es kommt zu erheblichen Verspätungen. Bereits Anfang August hatte es an fast der gleichen Stelle ebenfalls einen Schaden an der Oberleitung gegeben.