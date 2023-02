Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Strafvollzug Straftäter aus Hamburger Klinik geflüchtet: Polizei fahndet Von dpa | 09.02.2023, 14:31 Uhr

Ein verurteilter Straftäter ist aus einer geschlossenen psychiatrischen Klinik in Hamburg-Ochsenzoll geflüchtet. Der Patient sei am Mittwoch von einem unbegleiteten Freigang nicht zurückgekehrt, sagte ein Sprecher der Sozialbehörde am Donnerstag. Die Polizei fahndet nach dem 26-Jährigen.