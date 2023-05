Deutsche Bahn Foto: Bernd Thissen/dpa/Symbolbild up-down up-down Bahnverkehr Störung: Züge zwischen Hamburg und Berlin länger unterwegs Von dpa | 23.05.2023, 14:17 Uhr

Wegen der Störung an einer Oberleitung sind am Dienstag zahlreiche Fernzüge der Deutschen Bahn zwischen Hamburg und Berlin länger unterwegs gewesen. Teilweise mussten die Fahrgäste Verzögerungen von bis zu einer Stunde in Kauf nehmen, wie eine Bahnsprecherin in Hamburg sagte. Die Züge waren umgeleitet worden.