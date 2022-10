Geld Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Öffentliche Gelder Steuerzahlerbund prangert Verschwendung an Von dpa | 19.10.2022, 11:30 Uhr

In acht Fällen wirft der Bund der Steuerzahler der Stadt Hamburg in seinem neuen Schwarzbuch verschwenderischen Umgang mit Steuergeldern vor. Aufgezählt werden in der am Mittwoch bundesweit veröffentlichten 50. Jubiläumsausgabe sechs Beispiele aus der Hansestadt, zwei weitere werden online angeprangert. Sie reichen von reparaturanfälligen automatischen Pollern, mit denen eine einfache Schranke am Eingang des Stadtparks ersetzt wurde, bis hin zu einer laut Steuerzahlerbund millionenteuren, aber nicht benötigten Fahrrinne für Barkassen in der Hafencity.