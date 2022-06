ARCHIV - Ein Mann trägt Handschellen. Foto: Sven Hoppe/dpa/Symbolbild FOTO: Sven Hoppe Steuerfahndung Steuerhinterziehung von 7,5 Millionen Euro: Trio verhaftet Von dpa | 10.06.2022, 18:15 Uhr

Die Steuerfahndung Hamburg und das Landeskriminalamt haben drei Männer wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung in Höhe von mehr als 7,5 Millionen Euro verhaftet. Zwei Haftbefehle seien am Freitag vor einer Woche im Zug von Berlin nach Hamburg vollstreckt worden, teilte die Finanzbehörde am Freitag mit. Der dritte Beschuldigte verbüßte den Angaben zufolge zum Zeitpunkt des Zugriffs als Freigänger eine dreieinhalbjährige Haftstrafe - wegen Steuerhinterziehung - und wurde an seinem Wohnort dingfest gemacht.