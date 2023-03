Steuererklärung Foto: Oliver Berg/dpa/Illustration up-down up-down Ländervergleich Steuern: Hamburg bei der Bearbeitungszeit auf Platz zwei Von dpa | 27.03.2023, 11:29 Uhr

Hamburg liegt bei der Bearbeitungszeit von Steuererklärungen einer Studie des Bundes der Steuerzahler zufolge im Ländervergleich hinter Berlin erneut auf Platz zwei. In der Hansestadt warteten Steuerzahler im Jahr 2021 durchschnittlich 40,1 Tage auf ihren Steuerbescheid, wie der Bund der Steuerzahler am Montag mitteilte. Das seien rund fünf Tage mehr als 2020. In Berlin sei die Bearbeitungszeit um sieben Tage auf 40 Tage gestiegen. Am längsten, rund 62 Tage, mussten die Bürger in Bremen auf ihren Bescheid warten.