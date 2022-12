Ehemaliger Bezirksamtsleiter Kay Gätgens Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down Kommunalpolitik Stellvertretende Bezirksamtsleiterin übernimmt in Eimsbüttel Von dpa | 21.12.2022, 16:11 Uhr

Im Streit zwischen Grünen und SPD um die Besetzung der Bezirksamtsleitung in Hamburg-Eimsbüttel übernimmt ab Anfang Januar erst einmal die Stellvertreterin des scheidenden Leiters Kay Gätgens (SPD) die Führung. Wie die auch für die Bezirke zuständige Behörde von Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) am Mittwoch mitteilte, sieht die Vertretungsregelung nach dem Bezirksverwaltungsgesetz vor, dass Sonja Böseler als Dezernatsleiterin Steuerung und Service ab dem 6. Januar bis auf Weiteres die Amtsgeschäfte übernimmt. Gätgens Amtszeit endet am Tag zuvor.