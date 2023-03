Schüsse in Hamburg mit mehreren Toten und Verletzten Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Gewalttat Steinmeier reagiert mit „großem Entsetzen“ auf Schüsse Von dpa | 10.03.2023, 10:37 Uhr

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat „mit großem Entsetzen“ auf die tödlichen Schüssen bei einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas in Hamburg reagiert. „Meine Gedanken sind bei den Toten und ihren Familien. Ihnen gilt meine tiefe Anteilnahme an diesem Tag des Schmerzes“, teilte das Staatsoberhaupt am Freitag über seine Sprecherin auf Twitter mit.