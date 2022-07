Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht. Foto: Britta Pedersen/dpa FOTO: Britta Pedersen up-down up-down Hamburg Steinmeier Festredner beim 100. Geburtstag des Übersee-Clubs Von dpa | 03.07.2022, 03:03 Uhr

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird heute in Hamburg als Festredner beim 100. Geburtstag des Übersee-Clubs erwartet. Außerdem will der französische Staatspräsident Emmanuel Macron bei der Veranstaltung in der Laeiszhalle mit einer Videobotschaft gratulieren und damit die enge Verbindung des Übersee-Clubs insbesondere zu Frankreich dokumentieren, teilte der Club mit. Darüber hinaus wird Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) ein Grußwort sprechen.