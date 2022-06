Justiz- und Verbraucherschutzsenatorin Anna Gallina. FOTO: Ulrich Perrey Verbraucherschutzsenatorin Steigende Preise: Gallina für Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel Von dpa | 07.06.2022, 10:45 Uhr

Bei der Verbraucherschutzministerkonferenz in Weimar in der kommenden Woche will die Senatorin einen entsprechenden Vorschlag vorlegen.