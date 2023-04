Stefan Gwildis Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down 40. Motorrad-Gottesdienst Stefan Gwildis tritt in Hamburg auf Von dpa | 28.04.2023, 17:22 Uhr

Der Hamburger Musiker und Schauspieler Stefan Gwildis wird den diesjährigen Motorrad-Gottesdienst am 11. Juni in Hamburg musikalisch begleiten. Laut Veranstalterinformationen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland feiert der Gottesdienst dieses Jahr sein 40. Jubiläum und läuft unter dem Motto “Straßen ins Leben„.