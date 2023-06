Bauarbeiten am Autobahndreieck Norderelbe Foto: Georg Wendt/dpa up-down up-down Verkehr Staus auf A1 bei Hamburg erwartet Von dpa | 16.06.2023, 10:11 Uhr

Die Autobahngesellschaft des Bundes lässt am Sonntag Bauarbeiten an einem Verkehrsknoten im Süden Hamburgs ausführen. Es könnte längere Staus auf der A1 in Richtung Ostsee geben. Eigentlicher Grund der Verkehrsbehinderung sind Tausende Demonstranten auf Fahrrädern.