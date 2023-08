128 Frachter im Stau So wirkt sich der Stau vor dem Panamakanal auf den Schiffsverkehr mit Europa aus Von dpa | 31.08.2023, 07:17 Uhr Dutzende Frachter können wegen der anhaltenden Dürre den Kanal nicht passieren. Foto: MAURICIO VALENZUELA up-down up-down

Viele erinnern sich an gestörte Lieferketten in der Pandemie und die Havarie der „Ever Given“ im Suezkanal – doch hat der aktuelle Stau am Panamakanal ähnliche Auswirkungen auf Europa?