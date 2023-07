Stau Foto: Mia Bucher/dpa/Archivbild up-down up-down Triathlon Stau und stockender Verkehr am Wochenende in und um Hamburg Von dpa | 16.07.2023, 15:17 Uhr

Das Triathlon-Event und der Ferienanfang haben in Hamburg und um Hamburg herum an diesem Wochenende für Stau und stockenden Verkehr gesorgt. Der Stau in der Innenstadt habe sich am Sonntag aber trotz Triathlon in Grenzen gehalten, teilte ein Sprecher der Verkehrsleitstelle Hamburg mit. Nur am nördlichen Hafenrand Richtung Altona habe es wegen der dort ausgetragenen olympischen Distanz und den damit verbundenen Absperrungen stockenden Verkehr gegeben, dort sei aber mittlerweile wieder alles freigegeben.