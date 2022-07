ARCHIV - Containerschiffe werden an Containerterminals im Hafen abgefertigt. Foto: Marcus Brandt/dpa/Illustration FOTO: Marcus Brandt up-down up-down Schifffahrt Stau der Containerschiffe in der Nordsee wächst weiter Von dpa | 06.07.2022, 10:27 Uhr | Update vor 18 Min.

Der Stau von Containerschiffen in der Nordsee ist im Juni weiter gewachsen. Inzwischen stünden dort mehr als zwei Prozent der globalen Frachtkapazität still und könnten weder be- noch entladen werden, teilte das Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) am Mittwoch mit. Auch vor chinesischen Häfen wachse die Warteschlange. Vor Shanghai und der angrenzenden Provinz Zheijang seien gegenwärtig mehr als vier Prozent der globalen Frachtkapazität gebunden. „Ein Ende der Staus in der Containerschifffahrt ist derzeit nicht in Sicht“, teilte Vincent Stamer mit, der den Kiel Trade Indicator des IfW leitet. Dieser erfasst die weltweiten Handelsströme in der Schifffahrt.