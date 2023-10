Die Hamburger Polizei ist angesichts möglicher pro-palästinensischer Proteste in erhöhter Bereitschaft. Vor jüdischen Einrichtungen, etwa vor der Synagoge in Eimsbüttel oder vor einer jüdischen Schule im Grindelviertel standen am Freitagnachmittag jeweils mehrere Polizeiwagen, wie dpa-Reporter beobachteten.



In der Nähe des Hauptbahnhofs am Steindamm in St. Georg waren zahlreiche Mannschaftswagen in Position. Eine geplante Kundgebung unter dem Motto „Solidarität mit Rojava und Palästina“ am Hauptbahnhof war zwar untersagt worden, doch angesichts eines Aufrufs in sozialen Netzwerken sei mit spontanen Versammlungen zu rechnen, hieß es.