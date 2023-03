Ministerin Stark-Watzinger: Gedanken sind bei Angehörigen Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild up-down up-down Zeugen Jehovas Stark-Watzinger: Gedanken sind bei Angehörigen von Toten Von dpa | 10.03.2023, 05:44 Uhr

Als Reaktion auf die Schüsse bei einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas in Hamburg mit mehreren Toten hat Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger den Angehörigen der Opfer ihr Beileid ausgesprochen. „Uns erreichen fürchterliche Nachrichten aus Hamburg“, schrieb die FDP-Politikerin am frühen Freitagmorgen bei Twitter. „Meine Gedanken sind in diesen Stunden bei all jenen, die heute ihre Liebsten verloren haben - und bei den Einsatzkräften, die sich gegenwärtig um die Sicherheit der Menschen vor Ort kümmern. Vielen Dank für Euren Dienst.“