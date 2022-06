Ein E-Taxi steht an einer Schnellladesäule für Taxis am S-Bahnhof Eidelstedt. Foto: Marcus Brandt/dpa FOTO: Marcus Brandt Hamburg Standorte für mindestens 40 neue E-Taxistände gesucht Von dpa | 13.06.2022, 14:40 Uhr

In Hamburg sollen im Zuge der Umstellung der Taxiflotte auf emissionsfreie Antriebe mindestens 40 neue E-Taxi-Stände entstehen. Zusammen mit der Handelskammer rufe man private Unternehmen und Institutionen auf, hierfür kleine Flächen bereit zu stellen, sagte Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) am Montag bei der Eröffnung des ersten E-Taxi-Standes auf öffentlichem Grund am S-Bahnhof Eidelstedt. Die Kombination aus Lademöglichkeit und Taxistand biete den Fahrern die Möglichkeit, ihre E-Taxis zu laden, während sie auf Fahrgäste warten, und so Einnahme- und Zeitverluste zu vermeiden.