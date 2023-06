Wasserstoffbetriebenes Müllfahrzeug Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down SRH Stadtreinigung testet wasserstoffbetriebene Müllfahrzeuge Von dpa | 01.06.2023, 14:28 Uhr

Die Stadtreinigung Hamburg (SRH) hat mit dem Testbetrieb wasserstoffbetriebener Müllfahrzeuge begonnen. Das erste von zunächst zwei Fahrzeugen wurde am Donnerstag von einer Restmüllkolonne in Empfang genommen. „Die Klimaneutralität im Jahr 2035 ist eines der wichtigsten Ziele der SRH. Spätestens ab 2025 sollen alle unsere neubeschafften Fahrzeuge über alternative Antriebstechnologien verfügen“, sagte SRH-Chef Rüdiger Siechau einer Mitteilung zufolge. Der rot-grüne Senat hat die Klimaneutralität der städtischen Unternehmen bis 2040 in ihrem Koalitionsvertrag festgeschrieben.