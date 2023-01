Baustelle Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbild up-down up-down Wohnungspolitik Stadtentwicklungssenatorin setzt auf weitere Nachverdichtung Von dpa | 27.01.2023, 14:03 Uhr

Hamburgs Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein setzt neben dem Neubau von Mietwohnungen auch auf eine weitere Nachverdichtung in der Stadt. „Ich glaube, dass Hamburg an der einen oder anderen Stelle ein, zwei oder drei Geschosse mehr vertragen kann“, sagte die SPD-Politikerin dem „Hamburger Abendblatt“ (Freitag). Auch die Bebauung entlang vielbefahrener Hauptstraßen biete Chancen. „Ob an den Magistralen die 100.000 Wohnungen entstehen können, die mal genannt wurden, ist zwar noch nicht belegt - aber dort haben wir ein wirklich großes Potenzial.“