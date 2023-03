Staatsoper Hamburg Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild up-down up-down Programm Staatsoper will 2023/24 fünf neue Produktionen zeigen Von dpa | 06.03.2023, 15:25 Uhr

In der vorletzten Spielzeit von Opernintendant Georges Delnon und Generalmusikdirektor Kent Nagano an der Staatsoper Hamburg sollen fünf neue Produktionen auf die Bühnen kommen. Zum Auftakt Mitte September dürfen sich die Opernfreunde auf Modest P. Mussorgskys „Boris Godunow“ freuen, wie die Staatsoper am Montag in Hamburg mitteilte. Das Stück wird inszeniert von Frank Castorf, die musikalische Leitung liegt bei Kent Nagano, Chefdirigent des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg.