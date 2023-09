Musik Staatsoper eröffnet Saison mit Mussorgkys „Boris Godunow“ Von dpa | 15.09.2023, 17:36 Uhr | Update vor 31 Min. Fotoprobe «Boris Godunow» Foto: Markus Scholz/dpa up-down up-down

Macht, Verrat und Verlust: Die Staatsoper Hamburg eröffnet die Saison am Sonnabend (18.00 Uhr) mit der Oper „Boris Godunow“ von Modest Mussorgsky. Regie führt Frank Castorf, die musikalische Leitung hat Generalmusikdirektor Kent Nagano. Der Bass Alexander Tsymbalyuk verkörpert den Zaren Godunow, der durch Mord an die Macht gelangt ist und den seine Schuldgefühle in den Wahnsinn treiben. Castorf sollte das Stück bereits vor drei Jahren inszenieren. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Produktion damals verschoben. Die Premiere wird ab 20.15 Uhr zeitversetzt auf einer Kinoleinwand am Jungfernstieg sowie ab 20.30 Uhr auf dem Rathausplatz in Hamburg-Harburg übertragen.