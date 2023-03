König Charles III. und Camilla Foto: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa up-down up-down Internationale Beziehungen Staatsbesuch, dritter Tag: Charles und Camilla in Hamburg Von dpa | 31.03.2023, 03:19 Uhr

Der britische König Charles III. und seine Frau Camilla setzen heute ihren dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland fort. Am Vormittag wird das Königspaar gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender mit einem regulären ICE der Deutschen Bahn von Berlin nach Hamburg fahren. Erster Besuchspunkt dort: das Denkmal „Kindertransport – der letzte Abschied“. Die Bronzeplastik erinnert an überwiegend jüdische Kinder, die während der NS-Zeit nach Großbritannien geschickt wurden.