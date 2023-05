Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down Justiz Staatsanwälte lehnen Ton- und Videoaufzeichnungen weiter ab Von dpa | 19.05.2023, 14:19 Uhr

Die deutschen Generalstaatsanwältinnen und -staatsanwälte lehnen die von der Bundesregierung geplante digitale Ton- und Videodokumentation von Strafprozessen weiter ab. In dem in der vergangenen Woche vorgelegten Regierungsentwurf dazu seien die bereits zuvor geäußerten Kritikpunkte nicht ausgeräumt worden, teilte Hamburgs Generalstaatsanwalt Jörg Fröhlich am Freitag mit.