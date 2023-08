Senat Sprecherin der Initiative gegen das Gendern legt Amt nieder Von dpa | 25.08.2023, 13:44 Uhr Sabine Mertens Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild up-down up-down

Die Sprecherin der Volksinitiative „Schluss mit Gendersprache in Verwaltung und Bildung“, Sabine Mertens, hat ihr Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Nach teils harten persönlichen Angriffen von außerhalb der Initiative ziehe sie sich aus gesundheitlichen Gründen zurück, erklärte sie am Freitag in einer Mitteilung. „Sprache ist und bleibt eine Herzensangelegenheit für mich.“ Doch die Angriffe hätten enorme Auswirkungen auf ihre Gesundheit. „Ein zu hoher Preis für mich persönlich. Für die nächsten Etappen - Volksbegehren und schließlich Volksentscheid - braucht es frische Energie, deshalb gebe ich den Staffelstab weiter.“