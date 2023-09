Europas größtes Sportbusiness-Event Sport-Konferenz Spobis zieht nach Hamburg – Vorstellung wegen Alarm abgebrochen Von Yannick Kitzinger | 08.09.2023, 15:47 Uhr Moderatorin Christina Rann (v.l.) bei der Spobis-Pressekonferenz mit Hamburgs Innen- und Sportsenator Andy Grote undf Spobis-Chef Marco Klewenhagen. Foto: picture alliance up-down up-down

Hamburg will „Impulsgeber in Sachen Sport“ werden und holt daher eine der bedeutendsten Veranstaltungen im Sportbusiness in die Hansestadt. Bei der ersten Pressekonferenz lief allerdings noch nicht alles nach Plan.