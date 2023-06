Klara Geywitz Foto: Heiko Rebsch/dpa up-down up-down Wohnungspolitik Spitzenrunde berät über die Zukunft des Wohnens in Hamburg Von dpa | 26.06.2023, 02:20 Uhr

Bundesbauministerin Klara Geywitz, Bürgermeister Peter Tschentscher und Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (alle SPD) diskutieren heute mit dem „Bündnis für das Wohnen in Hamburg“ über die Zukunft des Wohnens in der Stadt. Dabei soll auch eine Bilanz der bisherigen Erfolge gezogen werden. Expertinnen und Experten der Wohnungswirtschaft wollen bei dem Bündnisgipfel in der Stadtentwicklungsbehörde zudem neue Maßnahmen für die Zukunft des Wohnens in Hamburg erläutern. Über Ergebnisse wollen die Beteiligten am Nachmittag (15.35 Uhr) informieren.