Die Geflügelpest, auch Vogelgrippe genannt, ist eine Infektionskrankheit, die vor allem bei Wasservögeln und anderen Vögeln vorkommt. Foto: Philipp Schulze up-down up-down Einschränkungen für Halter Sperrzonen in Hamburg wegen Vogelgrippe eingerichtet Von dpa | 04.02.2023, 19:20 Uhr

In einem Freilichtmuseum direkt an der Grenze zu Hamburg bricht die Geflügelpest aus. Das hat Auswirkungen in der Hansestadt: Geflügelhalter müssen sich auf Einschränkungen einstellen.