Hamburger Hafen Vollsperrung der Köhlbrandbrücke: Autofahrer müssen am Wochenende mit Staus rechnen und | 12.10.2023, 11:10 Uhr Von Christian Einfeldt dpa | 12.10.2023, 11:10 Uhr Zwischen Freitagabend und Montagmorgen finden an der Köhlbrandbrücke im Hamburger Hafen Reparaturarbeiten statt. Symbolfoto: Christian Charisius up-down up-down

Aufgrund von Reparaturarbeiten an der Köhlbrandbrücke kündigen sich am Wochenende rund um den Hamburger Hafen Staus an. Fahrer können jedoch auf Umleitungen ausweichen.