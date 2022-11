Geschäftsreisende Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Mehreinnahmen SPD und Grüne fordern Tourismustaxe für Geschäftsreisende Von dpa | 18.11.2022, 16:58 Uhr

Auch Geschäftsreisende sollen bei Übernachtungen in Hamburg nach dem Willen von SPD und Grüne künftig die Kultur- und Tourismustaxe zahlen. Das fordern die beiden Parteien in einem gemeinsamen Antrag für die Bürgerschaftssitzung am 30. November, wie die SPD-Fraktion der Bürgerschaft am Freitag mitteilte. Gegenstimmen kommen unter anderem von der FDP-Fraktion. Die Kultur- und Tourismustaxe zahlten bis jetzt nur Touristen.