Landesparteitag SPD Hamburg Foto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down Landesparteitag SPD stimmt sich mit Scholz und Tschentscher auf Wahlen ein Von dpa | 03.06.2023, 15:23 Uhr

In den kommenden zwei Jahren stehen in Hamburg mehrere Wahlen an. Beim Landesparteitag seiner SPD gibt Bürgermeister Tschentscher schon einmal die Marschrichtung vor. Prominente Unterstützung bekommt er dabei von seinem Vorgänger.