SPD-Fraktionschef: Müssen Wohnraum effektiver verteilen Von dpa | 28.12.2022, 10:47 Uhr

Hamburgs SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf setzt in der Hansestadt auf eine bessere Verteilung bestehenden Wohnraums. „Wir müssen sehr effizient und ein Stück bewusster mit unseren Wohnflächen umgehen“, sagte der Vorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion in einem Interview des „Hamburger Abendblatts“ (Mittwoch). Das bedeute nicht, dass auf einmal alle beengt wie in Tokio leben müssten. Es gebe ja Modelle, bei denen Menschen freiwillig mit weniger Privatfläche auskommen, wo es aber viele größere Gemeinschaftsräume gebe. Das steigere die Effizienz. „Auch solche Modelle müssen wir viel stärker fördern.“