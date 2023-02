Polizei Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburg Spaziergängerin findet Tierkadaver rund ums Bismarck-Denkmal Von dpa | 13.02.2023, 13:09 Uhr

Rund um das Hamburger Bismarck-Denkmal hat eine Hundebesitzerin beim Gassigehen mehrere kopflose Tierkadaver gefunden. Dabei handelte es sich um drei Hühner, zwei weiße Tauben sowie einen Schafskopf, wie die Polizei am Montag in Hamburg mitteilte. Den kopflosen Flügeltieren waren augenscheinlich auch die Beine ausgerissen und diese auf der Wiese verteilt worden, hieß es weiter. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge müssen die toten Tiere und ihre Körperteile zwischen Freitagabend und Samstagmorgen am Denkmal abgelegt worden sein.