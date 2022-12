Luftverkehr Foto: Julia Cebella/dpa/Symbolbild up-down up-down Luftverkehr Spanische Fluggesellschaft Vueling weitet Angebot aus Von dpa | 07.12.2022, 13:12 Uhr

Die spanische Fluggesellschaft Vueling bietet 2023 ab Hamburg mehr Flüge an als im Vorjahr. Das teilte der Flughafen am Mittwoch mit. „Bereits ab Ende März wird dieFrequenz nach Barcelona von einem täglichen Flug auf zwei tägliche Flüge verdoppelt.“ Morgens und abends starten die Flieger, die etwa 2,5 Stunden unterwegs sind. Ab 3. Juli werde das Vueling-Angebot zudem um eine neue Direktverbindung nach Bilbao in Spanien ergänzt, die jeweils am Montag und Freitag bedient werde. Die Flugzeit beträgt ebenfalls 2,5 Stunden. Mit der bestehenden Strecke nach Paris-Orly bietet Vueling ab Sommer insgesamt drei Direktverbindungen an, teilte der Flughafen weiter mit.