Logistik Spahn gegen chinesischen Einstieg bei Hafenterminal Von dpa | 20.10.2022, 12:10 Uhr

Unionsfraktionsvize Jens Spahn hat sich gegen einen chinesischen Einstieg bei einem Containerterminal im Hamburger Hafen ausgesprochen. Spahn sagte am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin: „Eine Lehre aus Pandemie und Energiekrise ist: Wir müssen unabhängiger von China werden.“ Doch Kanzler Olaf Scholz (SPD) wolle die Abhängigkeit offenbar noch vergrößern. „Das wäre ein fataler Fehler.“ Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) habe Recht. „Deutsche Häfen gehören nicht in chinesische Hand. Zumal Europäer sich in China nicht an Häfen beteiligen können.“