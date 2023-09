Energie Soziale Wohnungsunternehmen kritisieren Heizungsgesetz Von dpa | 10.09.2023, 17:51 Uhr | Update vor 19 Min. Heizungsgesetz Foto: Thomas Banneyer/dpa up-down up-down

Der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW), in dem vor allem kommunale, genossenschaftliche und andere gemeinwohlorientierte Vermieter zusammengeschlossen sind, hat das am Freitag im Bundestag verabschiedete Heizungsgesetz scharf kritisiert. Das Gesetz verursache für die Unternehmen hohe finanzielle Lasten, erklärte Verbandsdirektor Andreas Breitner am Sonntag. Das Gesetz sei „eine einzige große und andauernde Enttäuschung für die sozialen Vermieter“.