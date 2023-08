Verschärfte Sicherheitsstandards Sorge vor Akku-Bränden: Keine E-Scooter mehr in Hamburgs U-Bahnen Von dpa | 18.08.2023, 12:23 Uhr Bei schlechten Wetter schnell mit dem E-Scooter in die U-Bahn springen und ein paar Station überbrücken ist in Hamburg nächste Woche nicht mehr möglich. Symbolfoto: ERIC LALMAND up-down up-down

Ab Donnerstag kommender Woche dürfen in Hamburg keine E-Scooter mehr mit in die U-Bahn genommen werden. Grund dafür sind Vorfälle in Barcelona und London, wo es zu Akku-Bränden in der Bahn kam.