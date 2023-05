Wechselhaftes Wetter Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Sonnenschein und Wind in Hamburg Von dpa | 25.05.2023, 07:05 Uhr

In Hamburg wird es in den nächsten Tagen heiter und windig. Am Donnerstag bleibt es zunehmend trocken, an der Nordsee weht frischer bis starker, böiger Wind, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die Temperaturen liegen zwischen 14 und 20 Grad, in der Nacht sinken sie auf 3 bis 9 Grad.