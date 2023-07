Auf der A1 zwischen Maschen und Öjendorf staute sich der Verkehr in Richtung Ostsee auf einer Länge von 14 Kilometern. Foto: Rupert Oberhäuser/ imago-images up-down up-down Ferienbeginn in Niedersachsen Sommerferien 2023: Erste Staus Richtung Nord- und Ostsee in SH und HH Von dpa | 07.07.2023, 14:20 Uhr

Niedersachsen startet in die Sommerferien. Viele Urlauber machen sich auf den Weg an die Nord- oder Ostsee. Das sorgt für Staus auf den Autobahnen in Schleswig-Holstein und Hamburg. Wo die Wartezeiten besonders lang sind.