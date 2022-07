Am Hamburger Flughafen war auf am Freitagmorgen wieder viel los. Das große Chaos blieb aber aus. FOTO: Bodo Marks/dpa up-down up-down Sommerferien in SH und Hamburg Schlangen und Wartezeiten am Morgen am Hamburger Flughafen Von dpa | 08.07.2022, 08:39 Uhr

Am frühen Freitagmorgen war auf dem Hamburger Flughafen erwartungsgemäß viel los. Viele Urlauber starten gern so früh wie möglich in die Sonne. Entsprechend lang waren die Warteschlangen. Frust und Chaos blieben dennoch aus.