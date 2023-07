Länger als 30 Minuten musste am Freitag kein Fluggast in der Schlange der Sicherheitskontrolle warten. Foto: Yannick Kitzinger up-down up-down Sommerferien aktuell Von Chaos kaum eine Spur: Entspannter Ferienstart am Flughafen Hamburg Von Yannick Kitzinger | 14.07.2023, 18:00 Uhr

Bewährungsprobe bestanden: Zum Ferienauftakt in Schleswig-Holstein sind lange Warteschlangen am Hamburger Flughafen am Tag nach den Protesten der sogenannten „Letzten Generation“ ausgeblieben.