Der Sommerfahrplan der Hamburger Hochbahn startet an diesem Donnerstag. Dabei werden die Fahrtzeiten des öffentlichen Nahverkehrs in Hamburg an die niedrigeren Fahrgastzahlen im Sommer angepasst, wie die Hamburger Hochbahn mitteilte. Es habe sich gezeigt, dass die Anzahl der Fahrgäste in den Sommermonaten unter anderem wegen der Urlaubszeit und den Schulferien um bis zu 25 Prozent unter dem Jahresdurchschnitt läge.