PRODUKTION - Ein Mitarbeiter reinigt das Fahrgeschäft Dom Dancer auf dem Heiligengeistfeld. Foto: Marcus Brandt/dpa FOTO: Marcus Brandt up-down up-down Volksfest Sommerdom startet mit Neuheiten ohne Corona-Einschränkungen Von dpa | 20.07.2022, 15:26 Uhr

Der Duft nach Zuckerwatte und gebrannten Mandeln liegt schon jetzt in der Luft. Für 31 Tage verwandelt sich das Heiligengeistfeld in Hamburg in eine Karussell- und Budenwelt. Beim Sommerdom 2022 gibt es Neues zu entdecken.