Hamburger Sommerdom Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down Feste Sommerdom beginnt am Freitag mit neuen Fahrgeschäften Von dpa | 19.07.2023, 15:29 Uhr

Mit zwei Neuheiten will der Hamburger Sommerdom von Freitag an zahlreiche Vergnügungslustige aufs Heiligengeistfeld locken. „Wir haben ein hohes touristisches Aufkommen aktuell in der Stadt, so dass wir auf jeden Fall von mehr als einer Million Besuchenden ausgehen können“, sagte der Leiter des Dom-Referates in der Wirtschaftsbehörde, Sören Lemke, am Mittwoch. Insgesamt seien auf dem Volksfest vom 21. Juli bis zum 20. August mehr als 250 Schaustellerbetriebe versammelt, darunter 50 Fahrgeschäfte.