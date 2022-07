Wetter-Experten rechnen damit, dass am Mittwoch der bisherige Hitzerekord in Hamburg geknackt werden könnte. FOTO: Martin Schutt up-down up-down Erhöhte UV-Werte im Norden DWD: Bisherige Hitzerekorde in SH und Hamburg könnten geknackt werden Von dpa | 20.07.2022, 09:32 Uhr | Update vor 19 Min.

Zeigen die Thermometer in Hamburg und Schleswig-Holstein am Mittwochnachmittag mehr als 37,3 Grad beziehungsweise 38,0 Grad im Schatten an? Dann wären die bisherigen Hitzerekorde aus dem Jahr 1992 geknackt. Der Deutsche Wetterdienst sieht dafür durchaus Chancen.