Erhöhte UV-Werte im Norden DWD: Bisheriger Hitzerekord in Hamburg könnte geknackt werden Von dpa | 20.07.2022, 09:32 Uhr

Zeigt das Thermometer in Hamburg am Mittwochnachmittag mehr als 37,3 Grad im Schatten an? Dann wäre der bisherige Hitzerekord aus dem Jahr 1992 geknackt. Der Deutsche Wetterdienst sieht dafür durchaus Chancen.